Discursos marcantes e carisma colocam Tadeu Schmidt como um dos destaques do ‘BBB 22’

Muito se falou quando a Globo confirmou Tadeu Schmidt como o novo apresentador do “Big Brother Brasil“. O último ano de Tiago Leifert à frente do programa aumentou as expectativas do público para o seu sucessor, que foram atendidas logo nas primeiras semanas. Assim como comandava o “Fantástico”, Tadeu trouxe sua irreverência e carisma para o reality e soube tratar com empatia os temas mais delicados que surgiram, como o uso errado do pronome de Linn da Quebrada. Sempre educado, o apresentador às vezes não conseguia o respeito dos participantes em provas e ações, o que causava irritação no público por encarar como “falta de respeito” dos brothers. A narração das provas e os discursos no dia das eliminações também conquistaram o público, com carinho em alguns participantes, como o dia em que falou em libras com Jessilane, ou em discursos tão elaborados que enganaram a todos, como no paredão entre Jessi e Arthur. A temporada considerada um “fracasso” pela grande massa que acompanha o “BBB” nas redes sociais foi salva pelo carisma do apresentador.

Confira abaixo alguns momentos em que tornou Tadeu Schmidt o queridinho do BBB 22

