Disney + divulga primeiras imagens de série com Xuxa e Angélica; confira

O Disney+ divulgou as primeiras imagens da série “Tarã“, que terá as apresentadoras Xuxa Meneghel e Angélica em seu elenco. As imagens foram divulgadas nesta quinta-feira, 19, pelo perfil oficial da plataforma de streaming e mostram as duas juntas. “Estava tão ansiosa pra compartilhar essa notícia com vocês. Muito obrigada pelo convite Disney+ e minha amiga Xuxa Meneghel, tem sido momentos muito especiais”, disse Angelica no Instagram. Além da dupla, a série contará com Ywyzar Guajajara (Gaia) como protagonista e com nomes como Gleici Damasceno, Fafá de Belém, Igor Pedroso e Bruno Garcia no elenco. Na produção, que será ambientada na floresta Amazônica, a Terra está passando por problemas e Gaia é a única que pode salvar a humanidade da extinção. A produção da série começou em julho no Acre, mas as gravações só começaram na quinta. A previsão de estreia é para o segundo semestre de 2023 e o projeto contará com o selo de produção original do Disney+.

