Disney divulga primeiro teaser da série ‘Percy Jackson e os Olimpianos’; assista

A Disney está divulgando várias novidades em um evento chamado D23 Expo, que está acontecendo na Califórnia, nos Estados Unidos, e uma delas foi o primeiro teaser da série “Percy Jackson e os Olimpianos”. As imagens mostram o protagonista, interpretado por Walker Scobbell, no Acampamento meio-sangue. A produção é inspirada na obra literária de Rick Riordan que possui cinco volumes, publicados entre 2005 e 2009. Além de Walker, estarão no elenco Leah Jeffries como Annabeth, filha da deusa Atena e interesse romântico de Percy; e Aryan Simhadri como Grover, o sátiro que é melhor amigo e protetor do protagonista. O autor dos livros vai escrever o piloto da série, ao lado de Jon Steinberg. A direção ficará por conta de James Bobin. A data de estreia da série ainda não foi definida pelo Disney+, mas o autor acredita que a produção só chegue ao streaming em 2024. Vale lembrar que a história de Percy Jackson já foi adaptada para o cinema, mas não agradou os fãs da obra literária. Assista ao teaser:

*Com informações do Estadão Conteúdo.