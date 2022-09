Disney divulga trailer de ‘Desencantada’, com Amy Adams e Patrick Dempsey; assista

A D23Expo, feira de novidades da Disney, começou nesta sexta-feira, 09, e trouxe um trailer muito aguardado dos fãs. O filme ‘Desencantada‘, sequência do filme ‘Encantada’ de 2007, chegará à plataforma da empresa em 24 de novembro e teve seu primeiro pôster e trailer revelado. A produção conta com os retornos de Amy Adams, como Giselle, Patrick Dempsey, como Robert, e James Marsden, como o Príncipe Encantado. Na época de lançamento o filme fez muito sucesso por mesclar animação 2D e live-action em um musical que acompanha uma princesa que sai dos contos de fadas e vai parar em Nova York. A sequência mostra Giselle e Robert em uma nova casa, com os filhos, mas sofrendo com uma ‘maldição’ que transforma a princesa em vilã. “Nada fica encantado para sempre”, define o trailer.

Assista abaixo: