Disney revela data de estreia e visual de nova Pequena Sereia, confira

A Disney divulgou o visual de Halle Bailey como Ariel! Durante os dias 9, 10 e 11 de setembro ocorreu a D23 no Anaheim Convention Center na Califórnia, Estados Unidos. A convenção mostrou à imprensa e aos fãs os próximos lançamentos e as novidades para os próximos anos do estúdio.

+ Com Pinóquio e Thor, confira as estreias da celebração do Disney Plus Day

A Pequena Sereia chega aos cinemas em 26 de maio de 2023, o live-action é uma adaptação da animação de 1989 que inaugurou a Era de Ouro para a Disney. Em 1990, A Pequena Sereia venceu o Óscar e o Globo de Ouro nas seguintes categorias: Melhor Trilha Sonora e Melhor Canção Original por Under The Sea, a animação também venceu o Grammy Awards em 1991 na categoria de Melhor canção composta para filme novamente com Under The Sea.

Halle Bailey interpreta a protagonista Ariel, uma jovem sereia curiosa que ama objetos humanos, tudo muda quando Ariel se apaixona pelo Príncipe Eric (Jonah Hauer-King), entretanto o romance não é aprovado pelo pai da pequena sereia, o Rei Tritão (Javier Bardem). Para conquistar o príncipe, Ariel faz um acordo com Úrsula (Melissa McCarthy), a Bruxa do Mar, que transforma a sereia em humana durante três dias em troca de sua voz.

A Pequena Sereia também conta com os talentos de Daveed Diggs como Sebastião, Jacob Tremblay como Linguado e Awkwafina como Sabidão. A trilha-sonora tem o retorno do compositor Alan Menken e a adição de Lin-Manuel Miranda, a direção é de Rob Marshall e o roteiro é assinado por Jane Goldman e David Magee.

Disney anuncia animação para comemorar o seu 100º aniversário Em 2023, a Disney comemora 100 anos, o estúdio fundado por Walt Disney é responsável por criar as melhores animações de todos os tempos, como: Branca de Neve e Os Sete Anões (1937), Cinderela (1950), A Pequena Sereia (1989), O Rei Leão (1994), Frozen (2013) e Encanto (2021).

Durante a D23, a diretora criativa da Walt Disney Studios anunciou o lançamento de Wish, a animação contará a história da Estrela para qual vários personagens fizeram seus pedidos. Wish será protagonizado pela vencedora do Óscar Ariana DeBose que interpretará Aisha, a animação estreará nos cinemas no final de 2023.

Arte conceitual de Wish. (Foto: Reprodução/Instagram)

Saiba mais sobre Séries e Filmes:

+ Cobra Kai: 5ª temporada da série de Xolo Maridueña chega a Netflix

+ Netflix divulga trailer de nova comédia nacional com Caio Castro como protagonista

+ Novidade! Selena Gomez lança documentário em streaming da Apple TV