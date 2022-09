Disney+ traz sua Dança dos Famosos e reality domina TV brasileira

Anaheim (EUA) — Um fenômeno interessante no universo do entretenimento brasileiro está em curso desde essa quinta-feira (8/9): o mesmo formato de reality show está no ar em três diferentes canais. Trata-se do modelo “Dança dos Famosos”, que agora ocupa espaço na programação da Globo, da Band e do Disney+. Este último anunciou a chegada do show ao streaming durante o Disney+ Day.

A 31 temporada de Dancing With the Stars, programa da televisão norte-americana, poderá ser vista no Disney+, o primeiro episódio já está disponível. No elenco, estão nomes como Selma Blair, Cheryl Ladd e Jordin Sparks.

O formato, que já faz muito sucesso nos EUA, ganhou popularidade no Brasil com o nome Dança dos Famosos, integrando o hall de atrações do Domingão do Faustão, na Globo. Mesmo após a saída de Fausto Silva da emissora carioca, o quadro seguiu, com apresentação interina de Tiago Leifert e, em seguida, de Luciano Huck.

A última temporada na Globo consagrou a atriz Vitória Strada. Na lista de campeões nacionais, estão nomes de peso como Karina Bacchi, Paolla Oliveira, Viviane Araújo, Léo Jaime e Lucy Ramos.

Outra versão Acontece que, com a saída da Globo, Fausto Silva recriou alguns formatos em seu novo show, o Faustão na Band. O apresentador colocou novos nomes e promoveu pequenas alterações em quadros que o consagraram. Entre eles, está o Dança das Feras.

O formato, que seguiu até abril de 2022, consagrou a dupla Nathália Ramos e Dennis Dinelle como campeões. Ao contrário do formato do Disney+ e da Globo, o Dança das Feras traz apenas bailarinos profissionais.

A Globo ainda não confirmou o elenco da versão 2023 da Dança dos Famosos, mas um dos principais nomes especulados é o de Lívia Andrade, que participa de um quadro do Domingão com Huck Acredite Se Quiser.

O formato Tanto o Dança dos Famosos como o Dancing With the Stars são baseados na atração inglesa, criada pela BBC, Strictily Come Dancing, que foi exportado como um formato para diversos países.

*O repórter viajou a convite da Disney

O post Disney+ traz sua Dança dos Famosos e reality domina TV brasileira apareceu primeiro em Metrópoles.