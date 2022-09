Disputa de bilhões: Casa do Dragão e Anéis do Poder brigam por público

Desde a última quinta-feira (1ª/9), dragões, cavaleiros com aço valiriano, elfos, anões e pés-peludos estão em guerra. O objetivo é conquistar o público fã de séries. A Casa do Dragão, sequel de Game of Thrones, e O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder são os representantes da HBO Max e da Amazon Prime Video, respectivamente, travam uma batalha bilionária pela atenção da audiência e, ao que tudo indica, estão sendo bem-sucedidos.

A Casa do Dragão, que, neste domingo (4/9), exibe o terceiro episódio, tem conseguido números impressionantes de audiência. Os dois primeiros capítulos, somados, atraíram 20 milhões de espectadores nos Estados Unidos e, como era de se esperar, dominou discussões nas redes sociais no mundo todo – incluindo o Brasil. O sucesso fez com que a série fosse renovada para uma 2ª temporada, antes mesmo do fim da sequência atual.

O investimento foi igualmente alto. Segundo estimativas da Forbes, A Casa do Dragão teria custado US$ 200 milhões (cerca de R$ 1 bilhão). O dobro, por exemplo, da última temporada de Game of Thrones, que foi ao ar em 2019. O resultado pode ser visto, entre outras coisas, nos elogiados dragões criados digitalmente, que superam aqueles mostrados na saga de Daenerys.

O oponente Para revisitar uma das tramas de fantasia mais aclamadas da história, o Amazon Prime Video investiu cerca de US$ 462 milhões (cerca de R$ 2,3 bilhões) somente nos oito primeiros episódios da temporada de estreia. Ao todo, o custo do seriado pode chegar à antes inimaginável cifra de US$ 1 bilhão (R$ 5 bilhões): virando a produção mais cara da televisão mundial.

Mesmo enfrentando uma onda de ataques por ter uma protagonista feminina, O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder é uma das apostas da Amazon para aumentar seu desempenho no streaming – a plataforma já conta com sucessos como The Boys. A expectativa é que a obra baseada nos livros de Tolkien supere o recorde de Reacher, que acumulou 5,8 bilhões de minutos visualizados.

“A Amazon não gastou meio bilhão de dólares em O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder para que a série tivesse a mesma audiência de Reacher. A expectativa interna é muito alta”, conclui Rick Porter, da The Hollywood Reporter.

