Distribuidoras têm novo aumento da gasolina e do diesel

Sociedade



Publicado em 7 de fev de 2022 e atualizado às 10:03

A Acelen determinou novo aumento dos combustíveis, ontem (05/02), para as distribuidoras. É o quarto do ano em menos de 40 dias e, desta vez, o reajuste praticado pela operadora da Refinaria Mataripe foi de R$ 0,11 para a gasolina e o diesel.

“Esses aumentos constantes da Acelen estão inviabilizando a economia baiana e penalizando o consumidor, que está sentindo o galopar dos preços, refletindo numa redução drástica do consumo”, declara o presidente do Sindicato do Comércio de Combustíveis, Energias Alternativas e Lojas de Conveniência do Estado da Bahia (Sindicombustíveis Bahia), Walter Tannus Freitas.

Os preços praticados pela Acelen são os mais elevados do país e nos últimos 12 meses os postos já demitiram mais de 6.000 trabalhadores. Segundo Tannus, a tendência é de mais demissões, principalmente nos postos de rodovias, que compram óleo diesel mais caro do país, sem condições de competir com os postos dos Estados vizinhos, onde o ICMS é mais baixo.