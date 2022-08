Divorciada, Wanessa Camargo pede para participar de reality show e revela próximos passos

Desde o final do “BBB 22“, a produção da Globo já tem se movimentado para a próxima edição do reality global. Segundo informações de André Romano, Wanessa Camargo já estava sendo cotada pela emissora para integrar o grupo do “Camarote”, mas Léo Dias, do Metrópoles afirma que quem tomou a atitude da participação foi a própria cantora.

Segundo o colunista, foi Wanessa que pediu para participar do “BBB 23”. No passado, a cantora recusou convites de outras edições do reality. Além disso, Wanessa também já declinou participar de “A Fazenda”, da Record. Isso porque, segundo informações, enquanto estava casada, Marcus Buaiz a proibia de participar de realities.

Ainda de acordo com Leo Dias, Wanessa sempre quis ir para o “BBB” já que acredita que a participação poderia ajudar sua carreira e aumentar sua visibilidade.

Separação de Wanessa Camargo e Marcus Buaiz: colunista expõe detalhes do divórcio O divórcio de Wanessa Camargo e Marcus Buaiz foi oficializado. Segundo o jornalista Leo Dias, os papéis foram assinados de forma digital, sem que o ex-casal precisasse se encontrar pessoalmente. Conforme informações do colunista, os dois estavam acompanhados de advogados, para reverem os termos do documento uma última vez, antes de confirmarem o fim da união.

Vale destacar que o casamento do ex-casal durou 17 anos. Eles têm dois filhos: José Marcus, de 10 anos, e João Francisco, de sete. Ainda de acordo com Leo Dias, Wanessa não deixou de falar com Marcus e, ocasionalmente, os dois se encontram quando vão pegar ou deixar os filhos um com o outro.

Wanessa Camargo com o ex-marido e os filhos. (Reprodução: Purepeople/Instagram)

