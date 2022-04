DJ consagrado, Bruno Martini lança curso de produção musical em parceria com a Niu; veja como conseguir 50% de desconto

A Niu Cursos lançou o Produção Musical com Bruno Martini, um curso para pessoas apaixonadas por música, que pretendem fazer suas próprias produções e ganhar espaço no show business. Com a evolução tecnológica, para aprender a criar um som basta ter acesso a um computador e vontade de aprender. Com mais de 1,5 bilhão de plays no Spotify, Martini provou ser um dos talentos mais inovadores da sua geração e criou diversos hits que ganharam as paradas. O primeiro foi “Hear me Now”, uma parceria com Alok e o cantor Zeeba, que segue como uma das músicas produzidas por um brasileiro mais ouvidas no mundo, com quase 500 milhões de streams na plataforma. Dividindo seu tempo entre as atividades de produtor e DJ, o artista reúne diversos prêmios, como disco de platina, disco de ouro e disco de diamante. Entre seus maiores parceiros na indústria estão Lady Gaga, Katy Perry, Iza, Luísa Sonza, Vitor Kley e Dennis DJ. Além disso, se apresentou nos maiores festivais da cena eletrônica no mundo, como Tomorrowland (Bélgica), Mysteryland (Holanda), Creamfields (Reino Unido e Chile), Parookaville (Alemanha) e EDC (EUA e México).

O curso é indicado a quem deseja aprender por hobby ou profissão. Com os artistas brasileiros ganhando cada vez mais espaço internacional, essa é sua oportunidade para aprender a criar o próximo hit global. Martini ensinará todo o processo de produção, o que uma canção precisa ter, como finalizá-la e gerenciamento de carreira. Saiba como comprar clicando AQUI. O valor do curso é R$ 699,00, mas, realizando a inscrição até o dia 15 de abril, você garante o preço de lançamento, com 50% de desconto: R$ 349,50. As 20 aulas demonstram como deve ser feita a criação e execução de um projeto musical, além de uma aula bônus com conteúdo exclusivo. Com uma abordagem didática e exemplos práticos, o curso apresenta também processos de engenharia de som, mixagem e masterização com CASSIOPLAY, que tem mais de 20 anos de carreira no mundo da música e já trabalhou com Double You, Zeeba, Alok, Universal Music, Warner Music, Som Livre, Sony Music, BMG e Disney Channel, além do próprio Bruno Martini.

A primeira aula do curso é gratuita, basta fazer o cadastro na plataforma e clicar AQUI para assistir. Todo o conteúdo é online e pode ser visto a qualquer hora, e um certificado é emitido ao final. Além das aulas, os alunos poderão interagir e tirar suas dúvidas nos canais oficiais da Niu Cursos no Instagram. “Fico muito feliz de fazer esse curso junto com a Niu Cursos. Estou muito empolgado com essa oportunidade de mostrar mais para as pessoas o mundo da produção musical. Eu acho que quando eu comecei, se eu tivesse tido a chance de ter feito um curso como esse, com certeza ajudaria muito na minha carreira como produtor, então quero poder passar para todos esse conhecimento e experiência que eu adquiri ao longo dos anos, e estou muito contente de poder fazer isso”, comenta Martini.

Novidade na Niu Cursos

Agora a plataforma disponibiliza a opção presente, para você presentear aqueles que mais ama com o que há de mais importante no mundo, aprendizado. Oferecer um curso para alguém, além de demonstrar todo o cuidado e carinho com a evolução do presenteado, é algo que será levado para a vida toda. Todos os cursos disponíveis no site, podem ser enviados como presente para amigos, familiares e pessoas queridas, basta selecionar a opção na finalização da compra.

Uma nova forma de aprender

Seguindo a metodologia de ensino continuado, a Niu Cursos projeta novos lançamentos periodicamente. Os conteúdos produzidos visam uma nova versão de aprendizado, com exercícios e práticas que ajudam os alunos a vivenciar as experiências e conhecimentos adquiridos durante as aulas. Todos os cursos são voltados para pessoas que querem se capacitar e ter um novo posicionamento no mercado de trabalho, atendendo às demandas atuais.

