Do cancelamento pelas traições ao prêmio: A trajetória de Arthur Aguiar no ‘BBB 22’

Arthur Aguiar não sai do “BBB 22” apenas com R$ 1,5 milhão. Além do prêmio e do título de campeão da edição, o ator deixa a casa mais vigiada do Brasil com uma imagem totalmente diferente da que entrou. Quando foi anunciado no reality, o artista deixou claro que uma das suas principais motivações em topar o desafio de entrar no programa era mudar a imagem que as pessoas tinham dele. Arthur fez muito sucesso com público jovem ao participar de “Malhação” e “Rebelde”, no entanto, a imagem do ator foi comprometida quando seu casamento com Maíra Cardi, com quem tem uma filha, Sophia, chegou ao fim. Isso porque a influenciadora digital expôs que descobriu mais de 50 traições do artista e, na época, o definiu como abusivo emocionalmente. O caso ganhou repercussão nacional e, quando a poeira baixou, o casal voltou a ficar junto, porém Maíra foi muito criticada e, novamente, houve uma separação. Após essas idas e vindas, a influenciadora decidiu retomar de vez seu casamento afirmando que acredita na mudança de Arthur.

O ator fez questão de entrar no “BBB 22” comprometido e surgiram muitas piadas maldosas nas redes sociais questionando quanto tempo ele aguentaria ficar confinado sem trair a esposa. A influenciadora, que também já participou do reality show da Globo, não se abalou e defendeu Arthur com unhas e dentes fora da casa. A entrada do artista não aconteceu na estreia do programa, pois ele, Jade Picon e Linn da Quebrada testaram positivo para a Covid-19. Assim que se recuperaram, eles se juntaram ao jogo e, em um primeiro momento, foi possível perceber um Arthur assustado e com medo dos julgamentos. O ator lutou para não cair no primeiro paredão e, assim, conseguiu ir se mantendo na casa. O medo inicial foi dando espaço ao lado jogador do artista, que começou a se posicionar no jogo. O primeiro brother com quem ele bateu de frente foi Rodrigo Mussi, depois houve um embate com Maria, mas sua principal rival na casa foi Jade Picon. O protagonismo que Arthur foi ganhando deu à sua adversária o rótulo de antagonista e ela acabou deixando a casa ao atender ao Big Fone e decidir bater de frente com o ator em um paredão.

A excelente oratória aliada a uma invejável memória fez com que os discursos de Arthur soassem coerentes para boa parte do público e a popularidade dele aqui fora foi só aumentando. Assim como os fãs de Juliette receberam o apelido de “cactos”, os do ator passaram a ser chamados de “pontos de luz” e “pãezinhos”. A brincadeira do pão começou após Maíra, que se promove como coach de emagrecimento, criticar o marido por estar comendo pãezinhos durante o confinamento. Vale ressaltar que dentro da casa não há comida em abundância — principalmente para quem está na xepa. Além de saber se posicionar, Arthur usou algumas estratégias para se manter focado no jogo. Ele não bebia nas festas, dormia em muitos momentos para ficar disposto nas provas e, mesmo estando próximo de Paulo André, Douglas Silva, Pedro Scooby e até Tiago Abravanel, declarou em vários momentos que se sentia sozinho.

A forma do ator jogar conquistou muitos telespectadores e os fãs clubes de Arthur se uniram para mantê-lo na casa. Quando ele começou a voltar dos paredões e eliminar os integrantes do quarto lollipop, os brothers que permaneciam na casa foram entendendo que ele era, de fato, forte no jogo. A certeza veio quando o artista foi eliminado em um paredão falso. Em um “BBB” tão criticado devido a um elenco que entrou na casa evitando conflitos, Arthur não teve medo de jogar e nem de deixar claro que queria vencer as provas. Ele também não teve medo de se posicionar e sempre estava munido de vários argumentos e fatos que apresentava nos programas ao vivo, em especial nos Jogos da Discórdia. Muitos famosos ficaram contra o ator e boa parte dos ex-participantes da edição não declararam torcida para o ator, mas os fãs que conquistou aqui fora foram mais fortes. Arthur termina esse desafio com o primeiro integrante do camarote a vencer o programa, com um prêmio milionário e uma padaria lotada de pães que torce por ele e acredita na sua mudança.