Doc mostra infância de Flowers e inspiração para álbum de The Killers

A banda The Killers lançou em agosto do ano passado o álbum Pressure Machine, com 11 canções inéditas. O projeto contou com uma divulgação de peso, que conseguiu aproximar o grupo dos seus fãs graças ao lançamento de um mini-documentário que retrata parte da infância do vocalista Brandon Flowers, em Nephi, Utah.

Na produção, intitulado Notes From a Quiet Town (Notas de Uma Cidade Tranquila, em tradução livre) e dirigido por Robert Machoian, a The Killers apresenta uma visita do grupo à cidade onde Flowers viveu dos 8 aos 16 anos, além de depoimentos de moradores locais e hits famosos da banda, como Cody, Terrible Thing e mais.

Assista:

Ao site NME, Brandon Flowers afirmou que as músicas do álbum Pressure Machine — o sétimo lançado pela banda — foram feitas como “câmara de memórias” do vocalista com a cidade em que viveu:

“Mentalmente, comecei a ir para este lugar onde cresci e escrever músicas sobre isso. Era como se houvesse uma câmara de memórias em algum lugar esperando que eu a desbloqueasse. Foi incrível. Uma vez que eu finalmente abri aquela porta, as músicas que saíram e as memórias foram bem vividas e emocionais. Tornou-se bastante óbvio para mim o que esse álbum seria.”

Flowers viveu em Nephi antes de se mudar para Las Vegas, onde formou a The Killers. Ele, no entanto, ainda visita o lugar em Utah para rever sua irmã e mostrar aos filhos espaços de sua infância.

Topo da Billboard Com 20 anos de trajetória, a The Killers ainda permanece no topo: o novo single da banda norte-americana, Boy, atingiu o primeiro lugar na parada Alternative Airplay da Billboard, com apenas quatro semanas desde o seu lançamento. Com o feito, a banda bate o próprio recorde, conquistado com Mr. Brightside, de 2004.

Boy quebra o jejum de inéditas do grupo desde Pressure Machine, de agosto de 2021, e foi apresentada ao público pela primeira vez no festival Mad Cool, em Madri.

Shows no Brasil Em breve, os fãs da banda vão poder conferir Boy e outros sucessos como Mr. Brightside, Somebody Told Me e Read My Mind ao vivo. Isso porque o The Killers é uma das headliners do festival de música GPWeek, marcado para a véspera do Grande Prêmio (GP) São Paulo de Fórmula 1, no Allianz Parque, em São Paulo, no dia 12 de novembro. Será a primeira vez que o grupo estará no Brasil desde o Lollapalooza de 2018.

Os ingressos já estão à venda no site do evento e variam de R$ 170 (a meia, cadeira superior) a R$ 1.990 (a inteira, na área em frente ao palco).

O post Doc mostra infância de Flowers e inspiração para álbum de The Killers apareceu primeiro em Metrópoles.