Documentário sobre os 60 anos de Itamaraju

Sociedade



Publicado em 21 de set de 2021 e atualizado às 10:59

O escritor e jornalista Athylla Borborema lançou nesta terça-feira (21/09) o seu mais novo filme documentário longa-metragem, disponível ao público em seu canal no Youtube. O documentário é um extraordinário acervo eletrônico que conta as grandes histórias que marcaram as memoráveis épocas da terra do cacau, do café, da água boa, do boi gordo e narra os pontuais períodos do seu desenvolvimento político e econômico.

Intitulado “Itamaraju 60 anos”, o documentário é lançado exatos 15 dias antes da data do 60º aniversário de emancipação político-administrativa da cidade, a se comemorar no próximo dia 5 de outubro de 2021. O filme DOC de Athylla Borborema começou a ser construído em junho de 2019 e sua produção final só ficou pronta esta semana, depois de intensos trabalhos nos últimos 06 meses, contendo um grande acervo de informações, entrevistas, imagens, dados, fatos e fotos.

O documentário de Athylla Borborema é uma produção artística, via de regra um filme, não-ficcional, que se caracteriza principalmente pelo compromisso de narrar a realidade memorial de uma cidade que ele conhece tão bem. O DOC apresenta um trajeto histórico e conceitual sobre a história de Itamaraju, mas exigiu muita paciência, pesquisa e estudo. Planejamento, roteiro estruturado, atuação, soluções, documentos, criação, processo, campo, sets de gravações, além da ideia ou vontade de contar uma história que se entende que precisa ser contada pelo viés do autor sobre a importância de que seja registrada e publicada, para a certeza do valor do documentário.

De acordo com Athylla Borborema, houve caminhos inesperados, dramáticos e incontroláveis, imprevistos, aparição de conflitos, mas o documentarista tem a responsabilidade de criar recortes e construir a narrativa que julgar adequada. Ele afirmou que o município de Itamaraju possui um dos mais importantes territórios agrícolas do Nordeste do Brasil, ostentando incríveis ranques econômicos e grande potencial rural. Além disso, possui arquivada uma memória fascinante e uma cultura histórica de se dar inveja à maioria dos municípios brasileiros, nunca antes explorada.

Segundo o jornalista Athylla Borborema, a sua intenção de ter produzido o DOC “Itamaraju 60 anos”, que durou 02 anos de trabalho, foi imortalizar os grandes personagens que construíram Itamaraju e narrar um pouco da história da cidade e disponibilizar à população uma espécie de “Memorial Eletrônico” tendo em vista que a cidade não possui museu, memorial, centro cultural e nenhum outro organismo físico que guarda a história da cidade.

O documentário “Itamaraju 60 anos” tem duas horas de duração e expõe a historiografia da terra do cacau de forma cronológica e vislumbra importantes entrevistas de personagens apaixonados pela biografia do município de Itamaraju, sincronizadas com belíssimas imagens naturais que são mostradas no decorrer do DOC. O filme-documentário de Athylla Borborema pode ser assistido livremente pelo seu canal no Youtube a partir de agora.

Athylla Borborema é um jornalista, radialista, publicitário e documentarista brasileiro. Já produziu e lançou mais de 100 teledocumentários e já foi assistido por mais de 40 milhões de pessoas. Athylla Borborema é baiano nascido no balneário de Cumuruxatiba, no litoral norte do município de Prado, mas é radicado em Itamaraju desde os 6 anos de idade. Em 1993 publicou sua primeira obra e entrou efetivamente para o time dos escritores mais festejados do país e trata-se de um proeminente defensor da cultura do Nordeste do Brasil. Seu trabalho ocupa a lista das obras mais recomendadas da literatura nacional com mais de 30 livros publicados, todos campeões de vendas e premiados no mundo inteiro. Em setembro de 2021, Athylla Borborema – que é tão libriano quanto o município de Itamaraju – se presenteia com a oportunidade de contar a história da sua própria cidade.