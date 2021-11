Doente e sem conseguir andar, Celine Dion pode abandonar a carreira

Celebridade



Há tempos a magreza de Celine Dion vem chamando a atenção dos fãs e da mídia. Desta vez, uma questão de saúde relacionada ao peso da cantora acendeu um sinal de alerta: Celine cancelou parte de sua agenda de shows pois estar muito fraca.

Segundo a imprensa internacional, Celine Dion cancelou recentemente os shows que faria a partir de 5 de novembro em Los Angeles, nos Estados Unidos. A cantora de 53 anos estaria sofrendo com fortes dores nas pernas, perdeu ainda mais peso e não consegue levantar da cama.

Um familiar de Celine falou que a cantora está muito doente, sem dar detalhes. Apenas revelou que a doença exige um tempo longo de repouso que pode levar vários meses ou até um ano.

Ao anunciar o cancelamento dos shows, Dion escreveu no Instagram: “estou com o coração partido. (…) Eu me sinto muito mal por estar decepcioná-los, mas agora tenho que me concentrar em melhorar … Quero superar isso o mais rápido possível”.

Celine sofre de “espasmos musculares graves e persistentes” nas pernas e nos pés que causam fortes dores e a impedem de andar. Espasmo é a contracção muscular involuntária, súbita, anormal e geralmente acompanhada de muita dor. Os medicamentos não estariam mais fazendo efeito e a cantora vem perdendo peso e massa muscular por conta dos longos períodos deitada.

Nos últimos meses a doença teria se agravado muito e os médicos aconselham Celine a deixar os palcos. Sim… A cantora pode abandonar a carreira.