Dois acidentes envolvendo motociclistas

Publicado em 16 de jan de 2022 e atualizado às 19:35

Dois acidentes com motociclistas foram registrados no período noturno de sábado (15) de janeiro em bairros de Itamaraju.

O primeiro registro foi no bairro Primavera às margens da BA 489, onde pessoas que passavam pelo local mantiveram contato com as autoridades relatando sobre a necessidades de atendimento para a vítima

O segundo caso aconteceu no bairro de Fátima, num local onde uma cratera foi formada após as fortes chuvas do final de ano. No entanto, o condutor de uma motocicleta de entrega acabou caindo no buraco.

Moradores mantiveram contato com o SAMU 192, que destinou uma unidade até o local, onde foi realizado o resgate da vítima. O condutor foi imobilizado e transferido para o hospital municipal.

Os moradores alegam má visibilidade e sinalização ineficiente no local.

Em ambos os casos as vítimas não apresentam risco de morte. A polícia também foi informada sobre os acidentes.