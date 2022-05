Dois corpos são encontrados com marcas de tiros no bairro de Cassange, em Salvador

Dois homens foram encontrados mortos, na manhã desta quinta-feira (26), no bairro de Cassange, em Salvador. De acordo com a Polícia Civil, as vítimas foram atingidas por disparos de arma de fogo na noite de quarta (25).

Em nota, a Polícia Militar declarou que policiais da 49ª CIPM realizavam rondas quando foram informados pelo Cicom de que havia dois homens caídos ao solo, vítimas de disparos de arma de fogo, na rua Alto do Girassol, em Cassange.

“Posteriormente, policiais militares deslocaram até um outro ponto da rua Alto do Girassol, após receberem informações de populares de que havia outro homem vítima de disparo de arma de fogo”, informou a PM. A terceira vítima, no entanto, não foi confirmada pela Polícia Civil.

Os militares isolaram o local e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para remoção dos corpos e realização da perícia. A autoria e motivação desses crimes serão investigadas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).