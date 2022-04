Dois homens morrem durante operação policial em Pau da Lima

Dois homens morreram durante uma operação policial no bairro de Pau da Lima, na noite dessa terça-feira (5). Após as mortes, o policiamento foi reforçado na região. A ação aconteceu por volta das 20h30.

Segundo informações da Polícia Militar, policiais da 50ª CIPM, em rondas pela localidade conhecida como Portelinha, em Sete de Abril, viram um homem em atitude suspeita. Ao se aproximar, o homem fugiu.

Os policiais, então, iniciaram uma perseguição no local. Durante a ação, eles encontraram outro homem que tentou fugir dos policiais e se escondeu em um beco. Na perseguição, segundo a PM, os policiais foram surpreendidos por outros dois homens que começaram a atirar.

Os policiais revidaram, iniciando um intenso tiroteio. Após os disparos, os PMs encontraram dois homens baleados. Eles foram foram socorridos para o Hospital Eládio Lassere, mas não resistiram aos ferimentos.

Segundo a polícia, com os homens foram encontrados uma pistola .40 com numeração raspada e três munições intactas, um revólver .38 com numeração raspada com três munições deflagradas e duas picotadas, 45 pinos de cocaína, e celular.