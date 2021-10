Dois homicidios em menos de 5 horas em Teixeira de Freitas

Destaque



Publicado em 6 de out de 2021

A cidade de Teixeira de Freitas lamentou nesta quarta-feira (06), por um crime brutal e outra cena de violência demonstrando a similaridade em vários casos.

No primeiro homicídio a central da Polícia Militar (PM), recebeu informações sobre a localização de um corpo numa estrada com acesso à rodovia BR-101.

Constatada a veracidade da denúncia, o local foi isolado e a Polícia Civil notificada sobre o crime.

O ato sensibilizou profissionais da segurança pública e deixou a população teixeiraense revoltosa. Pois no local foi encontrado o corpo de uma criança com perfurações nas costas, pescoço e a arma (faca) do crime cravada no olho direito.

O menor foi identificado como Pietro Santos Alves (09 anos) residente do bairro Kaikan, após pericia o corpo foi removido e transferido para o IML da cidade.

Enquanto as autoridade de segurança buscavam detalhes do homicídio do menor. Novas informações foram transmitidas que um segundo crime contra a vida havia ocorrido no Residencial Antônio Costa Filho.

Desta vez seguindo os moldes tradicionais, com vários disparos promovidos por ocupantes de um veículo, sendo atingido a vítima, que não conseguiu fugir do ataque.

Ruan Carlos Cardoso (27 anos) vítima no ataque acabou baleado por 06 vezes, sendo alvejado na região da cabeça.

Os protocolos foram seguidos e as policias militar e civil estiveram no local, sendo autorizado o levantamento cadavérico e remoção do corpo para o IML.

Rondas foram promovidas em tentativa de localizar os autores. No entanto, inquéritos deverão apurar a autoria e motivação dos dois crimes.