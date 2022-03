Dois homicidios em Teixeira de Freitas

Crime



Publicado em 9 de mar de 2022 e atualizado às 21:18

Se está em busca de produção e instalação de pias, balcões, pisos, escadas, soleiras, peitoris, banheiras e muitos mais, passe na VITÓRIA MÁRMORE E GRANITO

Dois assassinatos foram registrados nesta quarta-feira (09) de março, alargando a onda de violência na região.

O primeiro homicídio registrado foi do mecânico Márcio Francis Alves da Silva (40 anos), morto a tiros no caminho do trabalho, no cruzamento das ruas Vitória Chico e Maria Josefa de Almeida no bairro Jerusalém.

O outro registro foi no bairro Liberdade II, nas imediações da Rua Jaborandi. E a vítima foi Renilto Oliveira da Silva (40 anos), morto com golpes de arma branca na região do peito.

Nos dois casos os moradores mantiveram contato com as autoridades policiais.

Os levantamentos cadavéricos foram autorizados, tendo a remoção dos corpos liberadas e transferidos para o IML.

A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar as duas mortes.