Dois novos acidentes foram registrados no perímetro urbano e na rodovia BR-101

Publicado em 16 de nov de 2021 e atualizado às 15:35

A sequência de acidentes no município de Itamaraju amplia a cada hora, seja no perímetro urbano ou em rodovia BR-101. Dois novos acidentes foram registrados nesta terça-feira (16).

O primeiro acidente foi registrado com dois veículos de passeio que colidiram frontalmente em um trecho, próximo do Parque Nacional na rodovia BR-101. Com o forte impacto, os dois ficaram destruídos.

Já o segundo acidente foi registrado no perímetro urbano, onde um veículo desgovernado atingiu uma residência no bairro Marotinho, local que dispõe de ruas e ladeiras muito íngrimes.

Apesar do susto e prejuízos financeiros, nos dois casos não houve registro de pessoas com ferimentos graves.

As autoridades policiais foram informadas e registraram um Boletim de Ocorrência para investigar as causas dos acidentes.