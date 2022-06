Dois ouros marcam penúltimo dia do Mundial de natação paralímpica

O Brasil conquistou mais duas medalhas de ouro, nesta sexta-feira (17), no penúltimo dia do Mundial de natação paralímpica, que é disputado no Complexo de Piscinas Olímpicas de Funchal, na Ilha da Madeira (Portugal). As vitórias foram obtidas pela equipe do revezamento 4×100 metros estilo livre 49 pontos, para atletas com deficiência visual, e pelo mineiro Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, nos 50 metros costas da classe S2.

Provas individuais, revezamentos e medalhas nas três cores 🥇🥈🥉

Os brasileiros arrasaram no penúltimo dia do Mundial #Madeira2022 . Amanhã, 18, tem mais provas, vale continuar na torcida pelo 🇧🇷. 📸: Ale Cabral/CPB pic.twitter.com/oMmg4LDfbp — Comitê Paralímpico Brasileiro (@cpboficial) June 17, 2022

Além das medalhas douradas, a equipe brasileira somou nesta sexta mais uma prata, com José Ronaldo da Silva nos 50 metros costas da classe S1, e três bronzes, no revezamento 4×100 metros medley S14 (deficiência intelectual), com Mariana Gesteira nos 100 metros costas (S9) e Phelipe Rodrigues nos 100 metros livre (S10).

Estas conquistas mantiveram o Brasil na terceira colocação do quadro geral de medalhas, com o total de 47 premiações (17 ouros, nove pratas e 21 bronzes).