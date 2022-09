Dois titulares voltam a treinar e reforçam o Vitória contra o ABC

O zagueiro Marco Antônio e o lateral direito Alemão voltaram a treinar normalmente com o grupo nesta quinta-feira (8) e vão reforçar o Vitória diante do ABC, sábado (8), às 17h, no estádio Frasqueirão, em Natal. O jogo é válido pela quarta rodada do quadrangular da Série C do Brasileiro.

Marco Antônio deixou o departamento médico após se recuperar de um edema no pé. Com dor muscular, Alemão havia sido poupado do treinamento de quarta-feira (7).

No gramado do Barradão, o técnico João Burse voltou a fazer um trabalho tático para ajustar o time, que pode ter baixas na defesa e no ataque.

O comantante rubro-negro seguiu sem contar com o atacante Rafinha e com os laterais Guilherme Lazaroni e Iury. Este último vinha sendo reserva. Os três realizaram tratamento de fisioterapia e serão reavaliados na sexta-feira (9), antes da viagem para Natal. O grupo finaliza a preparação pela manhã.

Com quatro pontos, o Vitória é o terceiro colocado do Grupo C, atrás do líder ABC, dono de sete pontos, e do Figueirense, que soma seis. O Paysandu ainda não pontuou e é o lanterna. Apenas os dois primeiros colocados garantem o acesso.