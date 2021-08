Dois tombam ao resistirem a prisão em Itabela

Crime



Publicado em 15 de ago de 2021 e atualizado às 20:30

Neste sábado (14) dois suspeitos foram mortos ao resistir a ação policial na cidade de Itabela.

Os militares realiza incursões e abordagem na região do bairro Jaqueira em busca de um grupo armado, após receberem denúncias, promovidas por moradores.

Os suspeitos mortos, eram procurados por possuirem ligação com o assassinato um jovem de 18 anos, executado no cemitério na noite anterior no municipio de Guaratinga.

Ao notarem a presença da polícia tentaram fugir e promoveram alguns disparos, sendo revidado pelos militares.

Os feridos chegaram a ser encaminhados para o hospital municipal da cidade, mas devido aos ferimentos não resistiram e vieram a obíto.

Após remoção e transferidos para o IML de Eunápolis, foi identificado um dos envolvidos como Isael Souza santos (18 anos), que deverá ser liberado ao familiares.