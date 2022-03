Dois veículos roubados no Espírito Santo foram recuperados pela PRF em Eunápolis

Destaque



Publicado em 1 de mar de 2022 e atualizado às 12:35

As ocorrências de roubo dos veículos ocorreram no dia 01/10/2020 nas cidades de Boa Esperança/ES e Vila Velha/ES.

Uma situação inusitada ocorreu na data de hoje (28). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou dois veículos roubados na mesma data em cidades distintas do Espirito Santo.

A primeira ocorrência foi registrada durante a tarde, quando uma equipe da PRF abordou um veículo Fiat/Strada Working, no km 720 da BR 10, em Eunápolis/BA. A vistoria policial constatou adulteração nos elementos de identificação do carro e verificou registro de roubo datado no dia 01/10/2020, na cidade de Boa Esperança/ES.

O segundo veículo recuperado, um Jeep/Compass, foi abordado, agora à noite, no km 81 da BR 367, em Eunápolis/BA. Em consulta aos sistemas, os policiais constataram que se tratava de um carro clonado, com ocorrência de roubo, na mesma data do veículo recuperado à tarde, 01/10/2020, no município de Vila Velha/ES.

As ocorrências foram encaminhadas para a Polícia Civil de Eunápolis para os procedimentos de praxe.