Dólar fecha no maior valor em um mês, R$ 4,87

Em mais um dia de tensão no mercado internacional, o dólar comercial fechou nesta segunda-feira no valor mais alto em um mês, vendido a R$ 4,87, com alta de 1,47%.

A cotação chegou a iniciar o dia em baixa, mas inverteu a tendência após o início das negociações no mercado norte-americano.

No pior momento do dia, por volta da uma das 13h, a moeda chegou a ser vendida a R$ 4,95, mas recuou ao longo da tarde com a diminuição das tensões no exterior.

A divisa está no maior nível desde 22 de março, quando fechou vendida a R$ 4,91. A cotação acumula alta de 2,4% em abril. Em 2022, no entanto, a queda acumulada chega a 12,55%.

*Com informações da Agência Brasil

Beatriz Arcoverde* – Editora da Radioagência Nacional