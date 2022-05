Dólar registra nova queda nesta segunda

Após ter fechado o pregão da última sexta-feira com queda de 0,98%, o dólar continuou a recuar frente ao real nesta segunda e fechou o dia cotado a R$ 4,80 – uma queda de 1,31% – ficando bem abaixo da média móvel linear dos últimos 50 dias.

No acumulado do mês de maio, a moeda norte-americana já recuou 2,79%. Com o desempenho, o dólar acumula queda de 13,7% em 2022.

Depois de disparar no primeiro trimestre, o real perdeu fôlego a partir de abril, e se mantinha abaixo das máximas do ano, oscilando praticamente em sincronia com a performance do dólar no mercado internacional.

*Com informações da Agência Brasil

Economia Brasília Agência Brasil Beatriz Arcoverde* – Editora da Radioagência Nacional Dólar 1:00