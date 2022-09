Domingão: Luciano Huck escapa por pouco de acidente durante o ao vivo

Depois de brincar com o atraso do padre Fábio de Melo, Luciano Huck quase sofre um acidente durante o ao vivo do ‘Domingão‘ neste domingo, 25 de setembro. O apresentador escapou por pouco de um tombo enquanto dava continuidade no programa.

+ Quem será? Cantor famoso é cotado para elenco do Big Brother 2023, diz colunista

Quem o salvou desse pequeno e quase acidente foram os convidados da plateia da atração, ao perceberem o que estava prestes a acontecer e, rapidamente, se mobilizarem para poderem segurá-lo. Enquanto a confusão rolava solta, ele gritou: “Eu vou cair”.

E tudo começou quando Luciano pediu para a produção uma “câmera do beijo”, para já irem no clima do quadro ‘Acredite em Quem Quiser’. “Hoje, antes de entrar aqui no estúdio, estavam falando de uma coisa que eu adoro que são naqueles jogos da NBA quando colocam um coraçãozinho [no telão] e quem aparece tem que beijar”, disse ele.

Luciano Huck tropeça e escapa de tombo por um triz no Domingão (Foto: Reprodução / Globo)

A brincadeira, porém, foi por água abaixo quando o casal selecionado pela equipe se recusou a dar um beijo. Logo, o marido de Angélica disparou: “Eles são casados? Agora fiquei curioso. Deixa eu ir lá perguntar”. O quase tombo aconteceu enquanto ele se deslocava na direção deles.

Afinal, o casal acabou se beijando ou não? Assim que o susto passou, Huck insistiu na sua dúvida e foi até os participantes para questioná-los. “Eu não me liguei”, explicou a mulher. “Mas vocês se conhecem?”, perguntou o apresentador. “É meu marido há 45 anos”, respondeu.

Nisso, Luciano logo indagou: “E a quanto tempo não beija ele?”. A mulher não perdeu tempo e contou: “A gente estava passando lua de mel em Porto de Galinhas [em Pernambuco] na semana passada, rolou tudo”.

Os dois finalmente se beijaram quando, a pedido de Luciano Huck, a produção do ‘Domingão’ os incentivou com uma música romântica do cantor George Michael, chamada ‘Careless Whispers’. O amor está no ar, não é mesmo?

LEIA MAIS NOTÍCIAS DO MUNDO DOS FAMOSOS:

+ Caso Bruno Krupp: mãe de adolescente atropelado entrará com processo contra o modelo

+ Na ‘Fazenda’, Tati Zaqui tira a roupa e fica só de peça íntima: “Pra causar no ao vivo”

+ Shayan Haghbin planeja vingança contra Bia Miranda em “A Fazenda 14”