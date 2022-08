Domingão: quadro do programa traz filho de ex-bailarina do Faustão como participante

Que esse mundo é pequeno a gente já sabe, mas parece que no mundo da televisão também. Neste domingo, 31 de julho, foi ao ar mais um episódio do programa de auditório apresentado por Luciano Huck, o ‘Domingão com Huck‘. No quadro ‘Pequenos Gênios’ um dos participantes era filho de uma ex-bailarina da atração anteriormente apresentada por Faustão.

O menino, Romeu de 8 anos, é filho de Rachel Gutvilen e ela foi ao programa como acompanhante de seu filho. Atualmente, a dançarina atua como administradora de uma marca de camisas que fazem alusão ao Q.I. alto de seu filho.

“Você que é a mãe do Romeu? Me falaram que você foi bailarina do Faustão durante muito tempo”, perguntou o apresentador. “Sim, fui por três anos. Antes dele nascer. E desde então, ele só tem me dado orgulho”, disparou Rachel.

Luciano, muito curioso, questionou ela como foi que descobriu o dom da criança. “E como foi que você descobriu que ele tinha altas habilidades?”. Gutvilen prontamente respondeu: “ele tinha acabado de fazer cinco anos, e eu perguntei para o motorista quanto tempo faltava [para chegar ao destino]. Ele me respondeu nove minutos, e o Romeu disse: mamãe, são 540 minutos”, revelou a administradora.

Romeu é um dos integrantes da equipe Órion, completada por dois colegas, sendo Bianca e Jiro. Os três vão enfrentar um outro time, chamado Missão Impossível, que conta com outros três integrantes, sendo: Weslley, Pedro e Daniel.

Rachel também contou à Huck que saiu do programa do Fasuto Silva logo que soube da gravidez e que o menino genial foi um dos primeiros membros menores de 13 anos a ser aceito como titular na Mensa Brasil – uma sociedade para pessoas com Q.I. alto, presente em mais de 90 países. "A Mensa não aceitava menores de 13 anos. Mudaram pela minha insistência. Isso abriu portas. Mostrar a carteirinha e garantir uma bolsa integral em uma escola forte é um privilégio", explicou a ex-bailarina do 'Domingão' em uma entrevista ao Splash Uol.

