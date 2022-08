Domingão: Scheila Carvalho, Sheila Mello e Paulo Vieira dançam hit do ‘É o Tchan com Paulo Vieira’

Neste domingo, 14 de agosto, estreou um novo quadro no ‘Domingão‘, chamado Batalha do Lip Sync, e ele já começou em grande estilo.

+ Pantanal: José Lucas perde casamento e quase acaba com sua vida

Depois de Letícia Colin dublar o icônico Ney Matogrosso, Paulo Vieira surpreendeu ao fazer sua apresentação com uma música do É o Tchan. O comediante trouxe duas personalidades para incrementar o show, sendo Scheila Carvalho e Sheila Mello.

“Estar do lado da Carvalho é sempre uma alegria”, afirmou Sheila Mello. E, após a apresentação, Luciano Huck — host do quadro — relembrou que ambas as dançarinas da banda foram descobertas no palco do programa do Faustão.

Paulo Vieira dança com Scheila Carvalho e Sheila Mello (Foto: Globo)

Encontro entre as ex-dançarinas do Tchan bomba nas redes sociais Momentos antes e depois de se apresentarem no palco do ‘Domingão’, Scheila Mello e Sheila Carvalho compartilharam alguns registros emocionantes juntas. “Quem ainda aguenta ver essa dupla? Hoje foi dia de relembrar toda a nossa parceria pré-show, dividindo o camarim. Estar com a @scheilacarvalhooficial é sempre alegria. E em breve vocês saberão o que a loira e a morena estão aprontando”, escreveu Sheila Mello.

“Não sei se fiquei mais passada com o gingado do Paulo Vieira ou com a Scheila Carvalho e a Sheila Mello chegando de surpresa”, afirmou uma espectadora no Twitter. Já outro, declarou: “Nostalgia em ver Sheila Mello e Scheila Carvalho num programa dominical. Acompanhava todos os lançamentos de música/clip, concursos”.

Abaixo você confere o vídeo que Sheila Carvalho postou em seu perfil oficial do Instagram:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Scheila Carvalho (@scheilacarvalhooficial)

LEIA MAIS NOTÍCIAS SOBRE O MUNDO DOS FAMOSOS:

+ Simone volta ao Brasil e fala sobre a possibilidade de ter ido “foragida” para o exterior

+ Após eliminar 3kg, Nicole Bahls coloca lingerie minúscula e volume bronzeado fica marcado: “Até dei zoom”

+ Abalada, atriz esclarece romance com João Gomes: “Me machucava muito”