Dona Rosângela se explica após virar meme: ‘Não falei para ir trabalhar de avião’

O nome de ‘dona Rosângela’ dominou as redes sociais na última terça-feira, 29, após uma das funcionárias que ela supervisiona dar uma entrevista para o “Bom Dia Rio”, jornal matinal da Globo. A reportagem falava sobre os problemas enfrentados por quem usa o transporte público no Rio de Janeiro e Ana Beatriz dos Santos aproveitou o espaço para mandar um recado para a patroa. “De que jeito [vou chegar no trabalho]? Não sei. De avião, só pode. Porque não tem como, né, dona Rosângela? Não tem como chegar no trabalho”. Na manhã desta quarta-feira, 30, a funcionária voltou a dar entrevista na Globo, só que desta vez ao lado da patroa. Ana Beatriz contou que demorou três horas para chegar até o trabalho e contou qual foi a reação de Rosângela quando elas se encontraram: “Ela só olhou para a minha cara, riu e agiu normalmente. Depois botei o uniforme e fui trabalhar normal”.

Diferente do que muitos pensaram, a patroa da jovem de 23 anos entende bem do sufoco da funcionária, pois também utiliza o transporte público e teve dificuldade para ir trabalhar. “Foi complicado, mas tinha como chegar no serviço, ia demorar um pouco, mas tinha o ônibus. Foi por isso que eu falei para ela [vir trabalhar], ela está [em período] de experiência. Falei ‘dá um jeitinho aí’, mas não falei para ir de avião não”, explicou Rosângela, que notou que estava famosa na internet ao chegar no trabalho. “O pessoal me mostrou e eu falei: ‘Caramba, ela é doida’ (risos)”, comentou. Ana Beatriz ressaltou que a relação com a patroa continua igual. “Meus colegas colocaram a maior pilha achando que a patroa ia ficar com raiva, eu falei: ‘Gente, nada mudou, estou no trabalho, foi só uma brincadeira’.”