Dono da Havan completa 60 anos e comemora com viagem à Bahia

O empresário Luciano Hang, dono da Havan, completou 60 anos nesta terça-feira (11) e comemorou entre amigos com viagem à Bahia. O destino escolhido, de acordo com informações exclusivas do portal Alô Alô Bahia, foi Trancoso, no sul do estado, onde Luciano festejou ontem à noite ao som de uma banda local. Apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), Hang foi homenageado com balões com as cores da bandeira do Brasil.

Luciano Hang é um dos empresários mais ricos do país, de acordo com a Forbes. Com uma fortuna de 4,8 bilhões de dólares (equivalente a 22,6 bilhões de reais), Hang ficou em 10º lugar na lista dos brasileiros mais ricos – e em 586º lugar na contagem global da revista, em 2022.

A rede de lojas Havan começou em 1986 com uma pequena loja em Brusque, no interior catarinense. Hoje está presente em 21 estados brasileiros, e é conhecida por ter sempre uma réplica da estátua da Liberdade em frente às suas lojas.

Leia mais em Alô Alô Bahia