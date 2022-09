Dono de bar de 69 anos é morto a tiros no Doron

O dono de um bar de 69 anos foi morto a tiros na noite da quarta-feira (28) na Rua Cidália Menezes, no Doron, dentro do próprio comércio. Ivan Henrique dos Santos estava no bar perto de casa no momento em que o crime aconteceu. Testemunhas contaram que dois homens chegaram de moto e entraram no local, onde efetuaram os disparos.

Uma equipe da 23ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) esteve no local, mas já encontrou Ivan sem vida. Nenhum suspeito foi localizado até o momento.

Segundo reportagem da TV Bahia, Ivan deixa esposa, com quem era casado há 37 anos, e dois filhos. A mulher relatou que uma pessoa teve o celular roubado na situação. O bar não estava funcionando na hora, mas pessoas da comunidade costumavam ficar no local. Seu Ivan morava na região havia mais de 30 anos.

A 2ª Delegacia de Homicídios investiga o caso para descobrir motivação e autoria do crime. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) esteve no local e realizou a perícia.