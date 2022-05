Dono de pitbull morre após ser atacado por cão na Região Metropolitana de Salvador

O corpo de Joel dos Santos Araújo foi encontrado com lesões condizentes com mordidas de cachorro no rosto e no peito. Dono de um pitbull, o homem, de 33 anos, morreu na segunda-feira (23), na própria casa, em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador.

O pitbull foi encontrado com muitos vestígios de sangue, segundo a Polícia Civil.

A Polícia Militar afirma que agentes do 12º BPM encontraram o homem sem sinais vitais, na rua 13, do canal 20, Gleba A, após serem acionados.

Os militares isolaram o local e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para remoção do corpo e realização da perícia.

A morte foi registrada na 18ª Delegacia Territorial (DT/Camaçari). Não foram encontrados indícios de crime.