Donos catáries do PSG estão ‘cansados’ de Mbappé, diz jornal

A relação entre Kylian Mbappé e o Paris Saint-Germain parece cada vez mais desgastada. Mesmo após o jogador e o técnico Christophe Galtier desmentirem a notícia de que ele desejava deixar o clube, o jornal L’Equipe informou nesta terça-feira (18/10) que os donos do PSG, no caso, o governo do Catar, estão “cansados” do atacante.

Os responsáveis pela gestão do time parisiense, em Doha, se sentem traídos pelas atitudes e palavras de Mbappé. A busca do francês por liderar o vestiário e ditar as regras dentro do clube não é bem vista pelos catáries.

Apesar do incômodo, os donos não pretendem vendê-lo em janeiro, após o grande esforço para convencer o jogador a permanecer em Paris e renovar seu contrato. Cinco meses após a extensão do vínculo, o periódico afirma que Mbappé e os líderes do Catar devem se reunir em breve para discutir a situação.

Destino de Mbappé

Embora os noticiários tenham apontado para um possível desejo de Mbappé em deixar o PSG, o provável destino não deve ser o Real Madrid. O clube espanhol disputou a contratação do astro na última janela de transferência, mas, levando em conta as últimas declarações de Florentino Pérez, a história não deve se repetir.

Durante a premiação da Bola de Ouro, o presidente do time merengue concedeu entrevista à rádio Cadena SER e desdenhou do jogador. Além disso, exaltou os brasileiros Vinícius Jr. e Rodrygo que, para ele, são “potenciais melhores do mundo”.

“Eu nem tenho lido os rumores sobre Mbappé. Fizemos uma boa janela no último verão, então isso não tem mais importância. Nós temos um grande futuro com Vini Jr. e Rodrygo. Eles são jogadores de alto nível e têm potencial para vencer a Bola de Ouro”, afirmou.

Com o Real Madrid fora da jogada, a imprensa espanhola cita o Liverpool como favorito para contratar Mbappé, caso a saída de fato se concretize.