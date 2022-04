Doria volta atrás e se coloca novamente na disputa à Presidência

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), voltou atrás na decisão de não mais concorrer à Presidência da República e se colocou novamente na disputa ao Palácio do Planalto, nesta quinta-feira (31).

A mudança de cenário ocorreu após uma carta divulgada, hoje, pelo presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, em que reafirma a posição de que Doria é o representante da sigla nas eleições de outubro.

Assim, a expectativa agora é de que Doria renuncie ao Governo de São Paulo, permitindo que o vice, Rodrigo Garcia (PSDB), assuma o comando do Palácio dos Bandeirantes e seja o nome dos tucanos à disputa pelo Executivo paulista. O anúncio deve ser feito às 16h desta quinta.

Nos bastidores, interlocutores e aliados de Doria admitem que o governador sinalizou uma possível desistência da disputa com o objetivo de ter um gesto público do PSDB garantindo sua candidatura ao Palácio do Planalto, o que muitos consideraram como uma “jogada” do tucano.