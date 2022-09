Dorival Jr. não é Renato Gaúcho, mas tem muito flamenguista com medo

O torcedor do Flamengo é um sujeito exigente e não está feliz com o time de Dorival, apesar de ter chegado à sua terceira final em quatro edições da Libertadores. Nesse jogo com o Vélez, com a classificação praticamente assegurada, a equipe mais uma vez não conseguiu mostrar um bom futebol.

O sinal de alerta, na verdade, foi dado naquele empate com o Ceará, pelo Brasileirão. Mais do que a chance de encostar no líder Palmeiras, o que incomodou a torcida foi a apatia dentro de campo. A impressão foi a mesma nesta partida com o Vélez. Ganhou de virada, mas ficou devendo alguma coisa.

Os mais céticos chegam a comparar Dorival com Renato Gaúcho. Recorde-se que, na caminhada até a final da Libertadores 2021, coincidentemente houve uma queda de produção antes daquela fatídica final contra o Palmeiras.

Nesta quarta-feira (7/9), foi um jogo diferente daquele disputado na Argentina. Lá, o Flamengo esperou o Vélez e explorou bem os contra-ataques e garantiu a classificação quase antecipada. Desta vez, o time de Dorival parecia lento e preguiçoso, especialmente no primeiro tempo.

Os brasileiros só conseguiram chegar com perigo aos 38 min, num chute de Arrascaeta, isso quando já estava em desvantagem. Depois Pedro acertou uma cabeçada e empatou.

Claramente o Flamengo sentiu a falta de algumas de suas peças importantes. David Luiz é o xerife da defesa. Com ele em campo, Lucas Pratto não teria tanta facilidade dentro da pequena área para abrir o placar. E, no ataque, Gabigol é uma referência; faz falta demais.

Enquanto isso, todos continuam esperando pelo futebol de Everton Cebolinha. Virou um atacante quase inofensivo. Marinho entrou no lugar dele e fez um golaço.

Vamos então para a grande final, em outubro, entre Flamengo e Athletico. Já vimos esse duelo antes, nas quartas de final da Copa do Brasil, e o Mengão levou a melhor. Mas a equipe de Felipão está cheia de moral, depois de destronar o bicampeão Palmeiras.

Vai pegar fogo em Guayaquil, em outubro.

