Dorival Júnior destaca evolução de Vidal no Flamengo: “Está conhecendo os companheiros”

Arturo Vidal, aos poucos, vai mostrando as credenciais com a camisa do Flamengo. Contratação de peso, o meia chileno ganhou mais minutos no empate com o Athletico-PR, no Maracanã, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Dorival Júnior lançou Vidal aos 15 minutos do segundo tempo, no lugar de João Gomes. O volante chileno melhorou a saída de bola rubro-negra e quase fez um gol. A finalização de perna esquerda, da entrada da área, foi para fora.

Este foi o segundo jogo de Vidal pelo Flamengo. A estreia aconteceu domingo, na vitória sobre o Avaí, em Florianópolis, pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, ele entrou aos 33 minutos do segundo tempo. O chileno foi o responsável pela roubada de bola que deu origem ao gol da virada rubro-negra.

Dorival aponta evolução de Vidal neste começo de trajetória com a camisa do Flamengo e faz elogios ao meia chileno.

“Vidal está evoluindo. Está conhecendo os companheiros e se encaixando. É um jogador com vivência. Jogador de alto nível se encaixa em qualquer situação. Questão de ajuste. Eles se entendem na troca de olhares, na saída de espaços. Aos poucos, vai encontrar a melhor condição”, declarou o técnico do Flamengo.

O MENGÃO volta a campo no sábado, às 20h30, no Maracanã, para enfrentar o Atlético-GO, pelo Brasileirão.

