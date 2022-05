Dose dupla: Valentina e Vittoria Foresti fazem 20 anos com pool party

Completar aniversário é motivo de muita alegria. Em dose dupla, então, nem se fala. Foi assim que as gêmeas Valentina e Vittoria Foresti passaram o último sábado (21/5): festejando a 20ª primavera ao lado da família e dos amigos íntimos. A recepção ocorreu no Lago Sul, com uma pool party para lá de animada.

O frio não impediu que a dupla reunisse pessoas queridas em torno da piscina com direito a uma decoração temática super divertida. O sol se abriu para elas. Viva!

As irmãs cuidaram de cada detalhe para que a comemoração fosse um momento agradável e repleto de boas lembranças. O dia ensolarado, é claro, foi cenário para o futebol de sabão instalado no jardim para fazer a diversão dos convidados.

A mamãe Renata Foresti não esconde a emoção de ver as filhas tão bem encaminhadas na vida. “Estou muito feliz em ver minhas filhas completando 20 anos, me trazendo muita alegria. Elas são responsáveis, alegres e divertidas. Estou muito orgulhosa”, declara Renata.

Inspirada na temática pool party, a mesa de doces foi ornamentada com cores tropicais, como laranja, rosa, roxo, amarelo e azul. Já o bolo de aniversário, de sabor red velvet, ganhou glitter azul e estampou a imagem das gêmeas quando crianças.

Brigadeiros e casadinhos foram alguns dos doces servidos na ocasião. Biscoitos caseiros de Nutella, que também compuseram a mesa de guloseimas, chamavam atenção pelo sabor apetitoso.



Aniversário Valentina e Vittoria Foresti. Fotos: Deiviane Linhares/Especial Metrópoles Docinhos

Deiviane Linhares/Especial Metrópoles

Aniversário Valentina e Vittoria Foresti. Fotos: Deiviane Linhares/Especial Metrópoles Mesa do bolo

Deiviane Linhares/Especial Metrópoles

Aniversário Valentina e Vittoria Foresti. Fotos: Deiviane Linhares/Especial Metrópoles A mesa de doces foi ornamentada com cores tropicais

Deiviane Linhares/Especial Metrópoles

Aniversário Valentina e Vittoria Foresti. Fotos: Deiviane Linhares/Especial Metrópoles Biscoitos caseiros de nutella

Deiviane Linhares/Especial Metrópoles

Aniversário Valentina e Vittoria Foresti. Fotos: Deiviane Linhares/Especial Metrópoles Foto das aniversariantes quando crianças

Deiviane Linhares/Especial Metrópoles

Aniversário Valentina e Vittoria Foresti. Fotos: Deiviane Linhares/Especial Metrópoles Mesa temática

Deiviane Linhares/Especial Metrópoles

Aniversário Valentina e Vittoria Foresti. Fotos: Deiviane Linhares/Especial Metrópoles O bolo de aniversário, de sabor red velvet, ganhou glitter azul e estampou a imagem das gêmeas

Deiviane Linhares/Especial Metrópoles

Aniversário Valentina e Vittoria Foresti. Fotos: Deiviane Linhares/Especial Metrópoles Drinques do bar

Deiviane Linhares/Especial Metrópoles

Aniversário Valentina e Vittoria Foresti. Fotos: Deiviane Linhares/Especial Metrópoles Um brinde às aniversariantes!

Deiviane Linhares/Especial Metrópoles

Aniversário Valentina e Vittoria Foresti. Fotos: Deiviane Linhares/Especial Metrópoles Futebol de sabão agitou a comemoração

Deiviane Linhares/Especial Metrópoles

0

“Estou muito feliz, principalmente por reunir vários amigos que eu não via há muito tempo — e ter esse ambiente para receber todo mundo”, diz Vittoria, que estuda medicina na Unieuro.

“Também estou muito feliz, pois moro fora. Quis fazer essa festa com meus amigos mais próximos para ver todo mundo e matar a saudade”, conta Valentina, que cursa engenharia aeroespacial na Embry-Riddle Aeronautical University, na Flórida.

Veja os cliques da pool party:

Serviço

Bolo: Grazi Coca e LoveCookies

Doces e casadinhos: Calissa’s Sweets

Peças da decoração: Fast & Co

Mobiliário: Maria Yvonne Leão

Futebol de sabão: BrinkMais

