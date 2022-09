Douglas Luiz rebate post machista de Milton Neves: ‘E é minha namorada’

O volante Douglas Silva, brasileiro que atua pelo Aston Villa, da Inglaterra, criticou uma publicação machista feita pelo jornalista Milton Neves nesta terça-feira (27). No vídeo compartilhado pelo apresentador da Band, é possível ver uma jogadora do Aston Villa comemorando de costas. Milton Neves quis fazer uma brincadeira de mau gosto e foi advertido pelo jogador.

A jogadora que aparece na imagem é namorada de Douglas. A atacante suíça Alisha Lehmann vive um romance com o brasileiro desde o início do ano e é a camisa 7 do Aston Villa, time que uniu o casal.

Ambos também têm passagem pelas seleções de seus países, sendo que o volante foi campeão olímpico em 2020 pelo Brasil e chegou a ser convocado para amistosos e eliminatórias da Copa do Mundo por Tite, além de ter disputado a Copa América de 2021.

Em suas redes, o volante criticou a atitude de Milton Neves: “Você já velho, anos no futebol e posta um vídeo que não respeita o futebol feminino e nem a própria jogadora que ainda por cima é minha namorada. Não aprendeu o que é respeito é sacanagem!”.

Férias no Rio e Flamengo

Douglas Luiz, de 23 anos e que teve o nome especulado no Flamengo para a próxima temporada, já trouxe a namorada, de 22, para conhecer o Rio de Janeiro, durante as férias do casal.

Revelado pelo Vasco, ele está valorizado no continente europeu, com valor de mercado de R$35 milhões de euros. Seu contrato com o clube inglês vai até o fim da temporada em 2023, e uma possível contratação pelo Rubro-negro ajudaria o clube carioca na reposição de João Gomes.