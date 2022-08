Doutoras dos sabores: advogadas, empreendedoras e amigas contam segredos de sucesso

Elas são advogadas por formação e ambas abandonaram o direito em nome da culinária, são amigas e empreendedoras no ramo da alimentação. Recentemente, elas trocaram o nome dos seus negócios e descobriram que, além da amizade, juntas poderiam ampliar o nicho de atendimento por meio de uma parceria entre os empreendimentos .

Dessa forma, a Vila Celebrar(@vilacelebrar.saudavel), que atua com a confecção de doces e salgados e tem como público preferencial os eventos corporativos, encontrou a Lela Delícia Saudável(@leladeliciasaudável), que prepara comida congelada e saudável, especialmente para aquelas pessoas que seguem à orientação nutricional. “Nos eventos que nos pedem refeição ou até mesmo um lanche sem glúten ou lactose, imediatamente, aciono a parceira e realizamos o atendimento juntas”, conta a idealizadora da Vila Celebrar Dailane Fonseca.

Dailane, da Vila Celebrar, falará um pouco sobre sua trajetória e o desafio de deixar o status social da carreira de advogada e investir na produção de doces e salgados (Foto: Acervo pessoal)

Dailane e Rafaela Franchi serão as convidadas no programa ao vivo Empregos e Soluções dessa semana. Durante a conversa com a consultora e especialista em pequenos negócios e marketing digital Flávia Paixão, elas falarão como abandonaram qualquer possibilidade de concorrência em nome de uma parceria que tem se mostrado importante para os dois negócios.

O bate papo também marca o segundo aniversário do programa, que teve início na pandemia, e permanece com uma proposta de trazer histórias inspiradoras de empreendedores que transformaram suas histórias pessoais em nome do sonho de ter o próprio empreendimento.

Rafaela sempre gostou de comer saudável e o sucesso alcançado no meio de trabalho foi o incentivo que ela precisava para começar (Foto: Acervo pessoal)

Com uma trajetória muito parecida com a de Dailane, Rafaela conta que atuou no direito por cinco anos e, na época, morava sozinha e preparava a própria comida. “Sempre gostei de comer bem e de forma saudável. Quando levava minha marmita para o trabalho, os colegas sempre pediam e assim nasceu o negócio”, rememora. O negócio chegou a se chamar Franchi Fit Food, mas a empresária percebeu que havia uma dificuldade na pronúncia e preferiu rebatizar com o apelido com que é chamada.

Apesar de ter acalentado o sonho de ser delegada, Daiane precisou voltar para a produção de doces e salgados numa perspectiva de contribuir com os negócios da família, no ramo da panificação.Depois ampliou sua atuação na área de buffets corporativos. Durante a pandemia, a empresária precisou redimensionar os negócios do Trigo da Villa. “Com o retorno das atividades e eventos, percebi que estava na hora de separar a padaria da nossa produção e assim nasceu a Vila Celebrar”, complementa.

Para saber mais sobre as histórias das doutoras dos sabores e da parceria em torno dos negócios não perca o Empregos e Soluções dessa quarta-feira, 03, à partir das 18 horas, na página do Jornal Correio, no Instagram. Vale lembrar que os programas ficam gravados para que possar ser revistos com toda calma e no momento mais adequado.