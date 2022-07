Dr. Nelson José de Carvalho recebe Medalha Mérito Santos Dumont

A Base Aérea de Salvador promove, na próxima sexta-feira (22), uma cerimônia militar em comemoração aos 149 anos de nascimento de Santos Dumont, patrono da aviação.

No evento Dr. Nelson José de Carvalho, Diretor da ABI e Benemérito da Irmandade do Senhor do Bomfim, será homenageado com a “Medalha Mérito Santos Dumont“, comenda nacional outorgada pelo Comando da Aeronáutica, em Brasília.

Presidirá a solenidade o Cel Marcello Borges, Comandante da Base Aérea e contará com a presença de autoridades militares, civis e convidados. O evento começara às 10hs.