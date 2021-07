Draco cumpre mandados contra suspeitos de roubo a bancos

Se você procura por calçados com qualidade das maiores marcas, visite a MINAS CALÇADOS

Mandados de prisão e busca e apreensão estão sendo cumpridos contra alvos suspeitos de envolvimento em crimes contra instituições financeiras, nesta quinta-feira (8), na Região Metropolitana de Salvador (RMS) e interior do estado, na terceira fase da Operação Aerarium realizada pelo Departamento de Repressão ao Crime Organizado (Draco) em parceria com o Departamento de Polícia do Interior (Depin) e a Coordenação de Operações Especiais (Coe).