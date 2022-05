Dragão nas oitavas! Atlético-GO garante classificação na Sul-Americana

O Atlético-GO está nas oitavas de final da Sul-Americana. O time goiano empatou com a LDU no Equador por 1 x 1 e garantiu o primeiro lugar do grupo F do certame continental.

Os dois times brigavam pela primeira posição da chave. Jogando em casa, o clube do Equador fez valer a força da torcida e abriu o placar no primeiro tempo com Hoyos, ficando perto da classificação à próxima fase do torneio sul-americano.

Mas o Dragão rugiu no segundo tempo e voltou disposto a garantir sua vaga nas oitavas de final. E o gol da classificação veio com Gabriel Baralhas, garantindo o avanço inédito da equipe à etapa seguinte do torneio. O Atlético-GO terminou na primeira posição do grupo, com 13 pontos, contra 11 da LDU.

Pelo Campeonato Brasileiro, os goianos voltam a campo na segunda-feira (30/5), para enfrentar o Internacional no Rio Grande do Sul.

