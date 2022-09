Dragon Ball Z: Kakarot chega em 2023 para Xbox Series X|S

A Bandai Namco e a desenvolvedora CyberConnect2 tem o prazer em anunciar que Dragon Ball Z: Kakarot receberá uma nova versão para os consoles PlayStation 5 e Xbox Series X|S em 2023.

Dragon Ball Z: Kakarot foi lançado originalmente em 2020, sendo um dos últimos jogos do Dragon Ball. O jogo já está disponível no PC, PS4, Nintendo Switch e Xbox One e oferece aos jogadores um vasto mundo aberto totalmente baseado no anime e mangá do mesmo nome.

Para mostrar como está a nova versão de PlayStation 5 e Xbox Series X|S, o Twitter oficial do Dragon Ball compartilhou uma curta comparação, com a nova versão sendo mais “viva”, com mais vegetação e efeitos na tela.

A boa notícia é que o upgrade para a nova geração será gratuita para todos os proprietários de Dragon Ball Z: Kakarot no PS4 e Xbox One.

DRAGON BALL Z: KAKAROT will be coming to PS5 & Xbox Series X|S! Enjoy the enhanced graphics and 60fps, check out the comparison video! #DBZK pic.twitter.com/fS4i6ocUr7 — Dragon Ball Games (@dragonballgames) September 16, 2022

Além disso, a Bandai Namco e a desenvolvedora CyberConnect2 também anunciaram o Season Pass 2, que tem como foco o episódio especial do pai de Goku, Bardock.

Os jogadores poderão reviver essa intensa batalha de Bardock que lutou contra Freeza tentando proteger o planeta e sua família, incluindo Goku. Season Pass 2 também chegará em 2023 e contará com mais novidades que serão divulgadas futuramente.