Drive Thru e imuniza centenas de pessoas

A Prefeitura de Itamaraju, por meio da Secretaria de Saúde realizou durante a manhã de quarta-feira (27/04), a 6ª edição do Drive Thru, a ação de vacinação aconteceu na Praça do Rotary, reunindo centenas de pessoas.

Mais uma vez a vacinação aconteceu de forma ordeira sendo utilizada a área da Escola Polivalente e Praça do Rotary, porém apenas as pessoas que receberam a primeira dose entre os dias 20/01/2021 à 29/03/2021, prazo foram imunizados com a segunda dose da vacina Coronavac, conforme prazo determinado pelo plano de imunização.

Centenas de pessoas compareceram ao local de vacinação sendo orientadas por Guardas Municipais, Equipe da Secretaria de Saúde e apoio da superintendência de Trânsito e Tiro de Guerra 06 – 025.

A imunização aconteceu de forma mais rápida tendo em vista que o cadastro dos imunizados foram feitos na edição de vacinação anterior, o atendimento teve início as 08hs sendo realizado até as 12hs.

Cerca de 650 pessoas com idade de 60 anos ou superior, compareceram no local de vacinação muitos de motos, carro, bicicleta e maioria andando, o que se multiplicou foi a esperança de dias melhores e resistência para lutar e combater a doença.

A Prefeitura de Itamaraju, continuará a realizar a vacinação no sistema Drive Thru, o sistema tem sido eficiente e rápido na imunização da população, apesar do comparecimento de muitas pessoas que não possui veículos, ninguém fica sem ser imunizado conforme disponibilidade das doses recebidas pela Secretaria de saúde.

Finalizando a coordenadora da Vigilância Epidemiológica Nyna Santos, comemorou a realização de mais uma ação e alertou a população sobre a importância da imunização da segunda dose concedendo entrevista para rádios locais.

ASCOM – Prefeitura de Itamaraju