Drone joga fezes e urina em apoiadores de Lula em MG; veja vídeo

Um drone de pulverização que sobrevoava a Universidade do Triângulo Mineiro (Unitri), nesta quarta-feira, 15, jogou fezes e urina em pessoas presentes no evento de recepção ao ex-presidente Lula (PT) e ao ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD). Segundo relatos, apoiadores do petista iniciaram uma correria e tentaram jogar objetos no equipamento voador. Porém, foram repreendidos pela segurança local.

Videos compartilhados nas redes sociais mostram o veículo aéreo sobrevoando o local e a correria das pessoas:

Apoiadores do ex-presidente Lula (PT) foram surpreendidos com um drone de pulverização jogando fezes e urinas. Eles aguardavam a chegada do petista para evento em Uberlândia (MG). Assista:

Lula retorna a Minas Gerais para participa de um ato público em Uberlândia, ao lado do ex-governador Geraldo Alckmin (PSB). O evento, iniciado partir das 17h marca o lançamento da pré-candidatura de Kalil ao governo de Minas, que conta com o apoio de Lula e Alckmin.

A aliança entre Lula e Kalil foi anunciada no dia 19 de maio. Com o movimento, o deputado estadual André Quintão (PT) foi colocado como vice-governador na chapa encabeçada por Kalil no lugar do também parlamentar mineiro Agostinho Patrus (PSD), também presente no evento desta quarta.

também participarão do encontro a presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann, e os coordenadores do movimento “Vamos Juntos pelo Brasil” em Minas: o deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG) e Agostinho Patrus, presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais.