DSTech e Arandu Saúde fazem mais pelo Outubro Rosa

Estamos no Outubro Rosa, um mês inteiro dedicado à conscientização para a detecção precoce do câncer de mama. A campanha internacional foi criada no início da década de 1990, quando o símbolo da prevenção ao câncer de mama — o laço cor-de-rosa — foi lançado pela Fundação Susan G. Komen for the Cure e distribuído aos participantes da primeira Corrida pela Cura, realizada em Nova York (EUA) e, desde então, promovida anualmente.

No Brasil e em diversos países do mundo, a campanha é acolhida com o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre o câncer de mama, a fim de contribuir para a redução da incidência e da mortalidade pela doença.

A DSTech, que, de diversas maneiras, apoia essa causa, promoverá, em parceria com a Clínica Arandu Saúde, dirigida pela doutora Rosicarla Dourado, e o Shopping Teixeira Mall, um encontro voltado para a conscientização sobre o Outubro Rosa.

O evento, que será no sábado, 22 de outubro, contará com participação da secretária municipal de Esportes de Teixeira de Freitas, Sandra Drago, como modelo oficial da campanha, por ela ser uma guerreira vencedora na luta contra o câncer de mama.

Haverá palestras e bate-papos importantes a fim de sensibilizar as mulheres da região a realizarem os exames necessários para prevenção, diagnóstico precoce e rastreamento da doença. À tarde, a programação será repleta de surpresas. Participe, apoie a causa, aprenda como um toque pode salvar uma vida.

As palestras e bate-papos começam a partir das 17 horas.