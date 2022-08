Dua Lipa usa looks estilosos em seu aniversário e peça inesperada faz sucesso

Dua Lipa está comemorando 27 anos nesta segunda-feira (22) e, acredite, os looks escolhidos por ela para elucidarem essa data não poderiam ser mais polêmicos e glamourosos.

Em diversos momentos, a leonina aproveitou para deixar registrado o seu amor pelo mundo da moda e os looks do aniversário deixam isso muito claro. Ela optou por dois looks com estéticas diferentes, mas que possuem uma peça em comum: a saia.

Na primeira combinação, Dua escolheu roupas com cores mais claras e com detalhes brilhantes. Como parte de cima, a cantora inglesa escolheu um biquíni feito totalmente de strass. Já na parte debaixo, ela optou por uma saia longa com jeans branco. Os três detalhes que dão o “tchan” no todo são: um cinto preto de fivela prata, uma bolsa branca com alças de corrente prata e um salto alto branco de plataforma com salto grosso.

Confira o segundo look usado por Dua Lipa No post feito por Dua Lipa, hoje, em suas redes sociais, ela mostrou sua versatilidade e ainda conseguiu seguir na mesma linha do primeiro. Ela escolheu peças mais verão e mais leves, que transformam o todo.

Lipa confirmou que o double denin é uma ótima opção para mostrar seu estilo. O conjunto é um biquíni jeans, combinado com botas e uma saia do mesmo material. A musicista fez jus a seu coração de moda e mostrou, mais uma vez, que as saias longas jeans estão em alta mais uma vez. Abaixo, você confere a publicação original do segundo look:

Já no dia a dia, esses elementos podem ser aplicados sem medo. Para o inverno, uma saia jeans combinada com uma bota, seja ela de salto grosso ou de salto fino, vai mostrar que você anda bem antenada nas tendências das famosas, assim como Dua Lipa.

Opte por modelagens que se encaixem melhor ao seu estilo, guarda-roupa e que, principalmente, façam você se sentir confortável. Caso as saias de cintura baixa não sejam para você, não tem problema. Como vimos, uma das maiores artistas da música atual optou por não seguir essa tendência e usar uma de cintura alta, que transformou o look em arrojado e muito estiloso.

