Uma aposta de Morretes, no Litoral do Paraná, e uma de Ponta Grossa, nos Campos Gerais, acertaram os números da Mega-Sena e vão receber R$ 6.670.155,67 cada. O sorteio do concurso 2510 foi realizado na noite de sábado (13/8), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Elas vão dividir um prêmio total, de R$ 27 milhões, com outras duas pessoas.

Os números sorteados foram: 08-13-25-32-44-57.

Outras 16 apostas do Paraná acertaram na quina e vão receber o prêmio de R$ 14.818,18.

Veja a matéria completa no portal Banda B, parceiro do Metrópoles.

O post Duas apostas do PR acertam números da Mega-Sena e receberão R$ 6,6 mi apareceu primeiro em Metrópoles.