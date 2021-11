Duas motocicletas são furtadas em bairro de Teixeira

Crime



Moradores de Teixeira de Freitas, estiveram na delegacia da Polícia Civil para promoverem o registro do furto de duas motocicletas no bairro Redenção na última segunda-feira (08) de novembro.

Na ocorrência as vítimas informaram as autoridades que estacionaram as motocicletas Honda CG 150 FAN de cor preta e placa NZD-1A42 e também a Honda NXR 150 Bros de cor preta e placa OKI-4849, em frente a residência de uma das vítimas, localizada à rua Glaucio Dantas Magalhães. Mas ao retornarem de uma atividade perceberam o furto das duas motocicletas.

Buscas foram efetuadas, sem êxito.

A Polícia ainda solicita da população, quem souber de qualquer informação sobre o paradeiro das motocicletas, denuncie através das centrais Policia Militar (190) e Policia Civil (197).